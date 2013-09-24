Міліція затримала підозрюваного у вбивстві чемпіона України з регбі

Одеська міліція сьогодні затримала підозрюваного у вбивстві чемпіона України з регбі Олексія Зибала.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 24 вересня затримано підозрюваного у вбивстві 31-річного одесита, тіло якого виявили 20 вересня на вул. Гастелло. Підозрюваний - житель Миколаївської області, 1961 р.н.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Продовжується досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, чемпіона України з регбі 2007 року Олексія Зибала знайшли мертвим 20 вересня на вулиці Гастелло, у санітарній зоні міжнародного аеропорту «Одеса». На тілі були сліди вогнепальних поранень.

Зибало виступав за команду «КРЕДО-1963» до 2007 року, останнім часом займався приватними перевезеннями на старому мікроавтобусі. Передбачається, що саме на мікроавтобусі могли втекти підозрювані, оскільки автобуса поки що не знайшли. Міліційний план «Перехоплення» результату не дав.

Розглядається кілька версій убивства, зокрема, пограбування і те, що спортсмен міг стати мимовільним свідком злочину.

Як повідомили у клубі «КРЕДО-1963», Зибало був майстром спорту, фізично дуже кремезним (ріст 1 м 88 см, вага 120 кг), водночас – щиросердним і веселим.

У зв`язку з трагічною загибеллю гравця «КРЕДО-1963» Зибала запланований на 22 вересня сьомий тур любительської першості Одеси з регбі-7 був перенесений.