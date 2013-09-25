У Луганську ліквідували зал ігрових автоматів

У Луганську у кварталі Южний правоохоронці ліквідували величезний зал ігрових автоматів. Організував бізнес 34-річний луганчанин. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Вибір приміщення припав на орендований нічим непримітний торговий модуль, всередині якого розмістилися десять ігрових автоматів. На роботу найняв двох чоловіків-охоронців і стільки ж жінок-адміністраторів, яких влаштовували всі пункти негласного трудового договору.

Як вважав бізнесмен, щоб його бізнес процвітав і надалі, він передбачив всі нюанси. Щоб уникнути перевірок з боку міліції, вхід клієнтів до залу ігрових автоматів був досить обмеженим. Ніякої реклами, ніяких вивісок передбачено не було. Працювали у дві зміни. Одна зміна тривала сорок вісім годин, потім два дні відпочивала. Платня виплачувалося після надходження грошей, отриманих протизаконним шляхом, до каси, якою служив великий гаманець.

Постійні клієнти-гравці, які мали доступ до підпільного салону, відчували тут себе досить комфортно. Під час азартних битв з «однорукими бандитами» їм навіть пропонувалися чай та кава.

За отриманою оперативним шляхом інформацією, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю, попередньо оформивши всі необхідні процесуальні документи, у присутності понятих приступили до проведення санкціонованого судом огляду приміщення.

У ході обшуку правоохоронці конфіскували десять одиниць грального обладнання.

Відносно господаря залу ігрових автоматів, який діяв за попередньою змовою з групою осіб, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Кримінальне покарання за тією ж статтею понесуть і жінки-адміністратори.