Будівельник вимагав 2 тис. грн за працевлаштування
14:16, 25 вересня 2013Кримінал
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Інцидент на Луганщині
24 вересня працівники правоохоронних органів Луганщини затримали на хабарі заступника генерального директора одного з будівельних підприємств регіону.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Чоловік вимагав і отримав 2 000 гривень хабара від місцевого жителя за прийняття його на роботу на зазначене підприємство.
Гроші, отримані в якості неправомірної вигоди, вилучені працівниками міліції.
Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 4 ст. 368 КК України.
Ведеться досудове розслідування.
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