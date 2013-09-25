Будівельник вимагав 2 тис. грн за працевлаштування

24 вересня працівники правоохоронних органів Луганщини затримали на хабарі заступника генерального директора одного з будівельних підприємств регіону.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Чоловік вимагав і отримав 2 000 гривень хабара від місцевого жителя за прийняття його на роботу на зазначене підприємство.

Гроші, отримані в якості неправомірної вигоди, вилучені працівниками міліції.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 4 ст. 368 КК України.

Ведеться досудове розслідування.