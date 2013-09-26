В МВС обговорять протидію насилля над тваринами

О 14.00 в МВС України (м. Київ, вул. Богомольця, 10) відбудеться круглий стіл на тему: «Протидія діяльності веб-сайтів, що пропагують насилля над тваринами».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у заході візьмуть участь представники міністерства, КМДА та громадських організацій.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 13.00 за телефонами: 254-76-03, 254-75-18, 254-70-54, 256-17-92, 256-14-74.