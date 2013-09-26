У Миколаєві на автостоянці вбили охоронця
12:44, 26 вересня 2013Кримінал
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Міліція встановлює злочинців
У Центральному районі Миколаєва виявлено тіло 43-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Труп був виявлений на території автостоянки в приміщенні охоронця з тілесними пошкодженнями, несумісними з життям.
Правоохоронці вживають заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.
Міліція відкрила кримінальне провадження - "умисне вбивство". Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.
В даний час співробітники міліції встановлюють обставини злочину, а також проводяться розшукові заходи.
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