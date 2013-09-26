Чемпіона України з регбі Зибала застрелили, щоб викрасти авто

Чемпіона України з регбі Олексія Зибала застрелили, щоб викрасти його автомобіль.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, на тілі загиблого спортсмена було 5 вогнепальних поранень.

«Встановлено, що він мав намір продати свій мікроавтобус марки «Фольксваген». Перед тим, як телефонний зв`язок із ним обірвався, повідомив дружині, що збирається зустрітися з потенційним покупцем. Під підозру потрапила людина, яка в останні дні цікавилася продажем мікроавтобусів білого кольору саме цієї марки й року випуску», - повідомили у відділі.

В Одесі та області було оголошено план «Перехоплення», велися пошуки мікроавтобуса, який вбивця після скоєння злочину заховав. У ході оперативно-розшукових заходів автомобіль виявили неподалік від того місця, де був знайдений труп загиблого. Зловмисник заховав машину в дворі між висотними будинками, серед зелених насаджень. Крім того, встиг змінити на автомобілі номерні знаки – одеські на миколаївські, зняті з мікроавтобуса родича.

«При огляді автомобіля в салоні виявили сліди від куль. Було ясно, що незабаром підозрюваний прийде, щоб забрати вкрадений автомобіль. Чоловік з`явився близько п`ятої години ранку. Він кілька разів оглядав місце здалеку, але завдяки професійним діям співробітників міліції, не запідозрив, що на нього чекають. Сів у машину й поїхав. Враховуючи, що зловмисник міг бути озброєний, його не затримували у дворі будинків, де припарковано багато автомобілів, і де почали виходити на роботу громадяни”, - розповіли в міліції.

Пізніше підозрюваний, намагаючись відірватись від переслідування, не справився з керуванням і врізався в дерево, після чого був затриманий.

Зловмисник - житель Миколаївської області - розповів, що заховав пістолет і мобільний телефон потерпілого вдома, в Миколаєві. Речові докази було вилучено в ході санкціонованого обшуку.

Як стверджують у міліції, підозрюваний зізнався, з якою метою скоїв злочин. У Миколаєві він знайшов оголошення про продаж подібного автомобіля з документами на нього за невелику суму грошей, оскільки машина була в дуже поганому стані. Він вирішив викрасти такий же автомобіль, але новіший, поміняти номери й користуватися документами на старе авто. Пістолет ТТ, що став знаряддям вбивства, він купив ще в 1990-х роках у Миколаєві.

Суд визначив затриманому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Стосовно зловмисника почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Як повідомляв УНІАН, чемпіон України з регбі 2007 року 31-річний Олексій Зибало був виявлений мертвим 20 вересня на вулиці Гастелло, в санітарній зоні міжнародного аеропорту «Одеса». На тілі були сліди вогнепальних поранень.

24 вересня міліція затримала підозрюваного.

Зибало виступав за команду «КРЕДО-1963» до 2007 року, останнім часом займався приватними перевезеннями на старому мікроавтобусі. Як повідомили в клубі, Зибало був майстром спорту, фізично дуже міцним (зріст 1 м 88 см, вага 120 кг), водночас – добродушним і веселим.