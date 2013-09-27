У Києві викрили цех з виробництва неякісного пального

У Києві правоохоронці викрили підпільний цех з незаконного виробництва неякісного пального.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, зловмисники змішували низькооктановий бензин з компонентами і присадками моторного пального і збували цей сурогат під виглядом сертифікованого бензину марок А-76, А-92, А-92Е Турбо, А-95, А-95Е Турбо та дизельного палива. Мережа збуту нелегального підакцизного товару розповсюджувалася на автозаправні станції Києва, Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської та Львівської областей.

Під час обшуку правоохоронці вилучили техніку та паливно-мастильні матеріали: два сідлових тягачі, два напівпричепи, бензовоз, незаконно виготовлену готову продукцію об’ємом 49 куб.м на загальну близько 400 тис. грн, 3 куб.м продуктів нафтоперероблення, фіктивні печатки підприємств, документи, що підтверджують закупівлю складових майбутнього сурогату та грошові кошти в сумі 350 тис. грн і 20 тис. доларів США.

Зазначені матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту вчинення посадовими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.

Загалом протягом 2013 року співробітниками УДСБЕЗ київської міліції проведено 17 спільних перевірок з представниками контролюючих органів. Під час спільних заходів, що направлені на попередження, розкриття та недопущення подальшої реалізації фальсифікованих світлих нафтопродуктів, на території столиці зареєстровано три кримінальні провадження, по яким триває слідство.