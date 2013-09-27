Міліція Полтави каже, що порушень у міськраді не зафіксовано

Міліція Полтави запевняє, що правопорушень у міськраді не зафіксовано і міліція контролює ситуацію.

Як повідомив УНІАН начальник відділу із зв`язків з громадськістю облуправління міліції Юрій Сулаєв, міліція справляється зі своїми обов`язками і контролює ситуацію в Полтавській міськраді.

Він зазначає, що йому не відомі повідомлення про порушення закону в мерії. При цьому він говорить, що міліція справді стоїть перед кабінетом мера і жодних сутичок з людьми не було.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 вересня, з 10 години ранку близько 800 людей перекрили дорогу в центрі Полтави перед міськрадою, вимагаючи від мера скликати позачергову сесію міськради і скасувати підвищення тарифів, які встановив виконком міськради 1 серпня 2013 року.

Акцію проводять народні депутати Сергій Каплін (партія «УДАР Віталія Кличка») і Юрій Бублик (ВО «Свобода»).

Потім близько 200 учасників мітингу, прорвавши кордони міліції, на чолі з Капліним увірвалися в приміщенні міської ради, виламали двері в кабінет відсутнього мера і залишилися там, чекати на прибуття міського голови.

Мер Полтави прийшов на зустріч з мітингувальниками і спробував викласти свої аргументи на користь прийнятого міськвиконкомом рішення про підвищення тарифів на обслуговування будинків. Проте мітингувальники висунули мерові ультиматум: або він знижує тарифи на ЖКГ, або йде у відставку.

Після цього Мамай швидко вийшов через чорний вхід у свій кабінет.

Підступи до нього перекрили кордони міліції, але полтавчани пішли напролом. Почалася сутичка.

У міськвиконком для наведення порядку прибув спецпідрозділ «Беркут». На думку Капліна, спецпідрозділ прибув на допомогу міліціонерам, які захищають мера від протестувальників.