Львівські правоохоронці відпрацювали план «Хвиля»

27 вересня правоохоронці Львівщини провели практичні навчання за оперативним планом «Хвиля» з ліквідації масових заворушень.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, правоохоронці відпрацювали тактику дій особового складу Львівського гарнізону міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України з припинення групових порушень громадського порядку та ліквідації масових заворушень на території колишнього військового аеродрому в селі Черляни Городоцького району.

Оцінити здатність працівників міліції Львівщини контролювати громадський порядок в типових та екстремальних ситуаціях прибув заступник начальника Департаменту громадської безпеки МВС України полковник міліції Аркадій Запорожцев.

Як сказав головний міліціонер Львівщини Олександр Рудяк, в навчаннях були задіяні, фактично, всі підрозділи міліції.

«Участь у навчаннях прийняли близько трьох батальйонів, фактично були задіяні всі підрозділи міліції, починаючи від оперативних і закінчуючи підрозділами медичного забезпечення. У ролі хуліганів виступили курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ. Відпрацьовували оперативний план «Хвиля» - масові безпорядки, який ми відпрацьовуємо щопівроку», - зазначив Олександр Рудяк.

Навчання за оперативним планом «Хвиля» проводилися у два етапи.

Головний міліціонер Львівщини Олександр Рудяк також відмітив, що працівники міліції нерідко стикаються із ситуаціями, коли від їх професійної майстерності може залежати життя людей. Тож відповідні навчання проводяться постійно для того, щоб правоохоронці вдосконалювали свої вміння і навички, які щоденно необхідні їм для успішного виконання службових обов’язків.