П’яна 29-річна жінка вбила свою матір

У Тернопільській області 29-річна жінка у стані алкогольного сп’яніння вбила свою матір. Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, злочин стався у селі Веселівка Кременецького району.

Про виявлену мертву 69-річну жінку правоохоронцям повідомили працівники швидкої, які приїхали на виклик.

Слідчо-оперативна група встановила, що смертельних травм потерпілій завдала рідна донька, яка прийшла додому напідпитку й почала бити матір. Як наслідок пенсіонерка отримала травми голови, грудей, також у неї виявили поламані ребра.

Донька убитої причину своїх дій пояснити правоохоронцям не змогла.

Жінку міліціонери затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням, яке кваліфікується ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.