На Київщині міліція шукає телефонного шахрая

У Київській області правоохоронці розшукують досвідченого телефонного шахрая.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, до чергової частини Білоцерківського міліції зателефонувала жінка і повідомила про те, що вона перерахувала 7 тис. грн невідомому, «щоб врятувати свого сина від тюрми».

До 55-річної жительки міста Біла Церква зателефонував невідомий, який назвався працівником міліції, повідомив, що її син знаходиться в Києві у відділку. На запитання жінки «чому», незнайомець повідомив, що з вини її сина сталася дорожньо-транспортна аварія і постраждали люди. Зараз, щоб налагодити з ними конфлікт, необхідно перерахувати 7000 гривень на рахунок потерпілого (і назвав рахунок та ім'я).

Жінка поспіхом зібрала гроші і побігла до найближчого терміналу. Коли гроші були перераховані, тільки тоді жінка, схаменулася і зателефонувала синові. «Так, я зараз в Києві і у мене все добре. Через годину повертаюся додому» - заспокоїв син схвильовану мати.

Через годину жінка телефонувала працівникам міліції і просила знайти негідника, якого перерахувала всі свої заощадження.

Таких дзвінків у громадян було чимало - інформованість людей про такий вид шахрайства дала свої результати. До чергової частини Білоцерківського міськвідділу надійшло ще кілька повідомлень від мешканців міста Біла Церква, про те, що їм телефонували невідомі, але вони не піддалися на аферу і відразу ж звернулися в міліцію (читали в газетах інформацію і дивилися по телебаченню звернення керівництва міліції, де громадянам пояснювали, як вести себе в таких ситуаціях).

Чергова частина міліції Білоцерківського цілодобово приймає заяви громадян. «У випадку, коли Вам телефонують невідомі, не панікуйте і не впадайте у відчай і не поспішайте шукати і позичати гроші - негайно зателефонуйте в міліцію за телефоном 102 та повідомте про дзвінок. Ваше вчасне повідомлення про злочин і його осіб скоїли, дозволить правоохоронцям, по гарячих слідах затримати правопорушників, тим самим убезпечить інших громадян від злочинних посягань», – йдеться у повідомленні.