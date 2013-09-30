ДАІ пропонує запровадити плату за в’їзд у центр Києва

Столична Державна автоінспекція пропонує запровадити платний в’їзд до центральної частини міста у денний час доби.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві, про це йдеться у зверненні Головного управління МВС в Києві до голови Київської міської держадміністрації Олександра Попова.

В повідомленні йдеться, що в зверненні запропоновані заходи, які дозволять взимку уникнути тієї ситуації, що виникала раніше, коли були серйозні затори і люди не могли дістатися додому.

Зазначається, що одним з проблемних питань виникнення заторових ситуацій на вулицях у центральній частині столиці є облаштування зон платного паркування на проїзній частині із заняттям однієї смуги руху, що перешкоджає чищенню снігу. В міліції пропонують облаштовувати паркувальні майданчики на газонах, на яких передбачається встановлення міцних газонних решіток, котрі надійно захистять газони від коліс транспортних засобів. Також в міліції вказують на доцільність створювати паркувальні майданчики за рахунок тротуарів у місцях, де це не буде заважати руху пішоходів.

Крім того, столична ДАІ пропонує започаткувати платний в’їзд до центральної частини міста у денний час доби. При цьому створити перехоплюючі паркінги на кінцевих станціях метрополітену. “Важливо також вирішити питання щодо відновлення евакуації транспортних засобів, водії яких порушують Правила дорожнього руху у частині зупинки та стоянки”, - сказано в повідомленні.

У своєму зверненні до голови КМДА керівник столичної міліції Валерій Коряк висловив впевненість у тому, що надані пропозиції з метою вирішення проблем у частині дорожнього руху по Києві будуть найближчим часом вивчені Департаментом транспортної інфраструктури КМДА, у зв’язку з чим будуть переглянуті місця розташування паркувальних майданчиків у центральній частині Києва й прийнято рішення про їхнє перенесення поза межі проїзної частини вулиць на зимовий період.

“Як-то кажуть, ще не відгриміли осінні грози, а ми вже про зимові замети думаємо. І це правильно, адже сувора пора не за горами. І доки погодні умови не ускладнилися, потрібно здійснити всі можливі заходи для того, щоб торішній дорожній колапс не повторився”, - наголосив Коряк.