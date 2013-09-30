Залізничника викрили у систематичних поборах з підлеглих

У Херсонській області посадовця залізничного вокзалу викрили у систематичних поборах з підлеглих. Керівника затримали під час отриманні ним неправомірної грошової винагороди.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, правоохоронці встановили, що лише протягом травня-вересня цього року керівник отримав 75 тисяч гривень неправомірної винагороди від своїх підлеглих. Щомісяця його прибутки за рахунок працівників становили близько 15 тисяч гривень.

Спецоперацію по документуванню фактів отримання неправомірної грошової винагороди проводили працівники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС Херсонщини спільно з ВДСБЕЗ УМВС України на Одеській залізниці. Перед цим борці з економічною злочинністю провели цілий комплекс усіх можливих оперативно-розшукових заходів.

Протягом тривалого часу один з керівників залізничного вокзалу на станції «Херсон» вимагав та щомісяця отримував частину заробітної платні своїх підлеглих. За це він «закривав очі» на деякі порушення в роботі працівників вокзалу. Гроші брав не сам, а примушував це робити керівників структурних підрозділів.



Фото: МВС України

«Як правило, гроші збиралися після отримання підлеглими авансу та зарплати. Так, касири здавали по 100 гривень за незаконну діяльність при реалізації проїзних квитків. А влітку, у зв’язку зі збільшенням потоку пасажироперевезень, данина з касирів зростала до 500 гривень», – повідомив начальник Управління ДСБЕЗ УМВС підполковник міліції Денис Лактіонов.

Якщо працівник вокзалу відмовлявся сплачувати гроші, начальник погрожував перевести людину на нижчу посаду, накласти дисциплінарне стягнення, чинив психологічний тиск, погрожуючи звільненням.

Під час отримання чоловіком чергової неправомірної винагороди в сумі 5,5 тисяч гривень правоохоронці задокументували цей факт.

Слідчим управлінням УМВС до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.4 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.