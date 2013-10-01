Підозрюваного у вбивстві мера Симеїза шукали у Львові

У Львові провели обшуки в дев’яти квартирах у рамках розслідування справи про вбивство мера кримського Сімеїза. Про це повідомив начальник головного управління МВС України у Львівській області Олександр Рудяк.

Подробиць він не навів.

Як пише Радіо Свобода з посиланням на джерела у міліції, особу людини, яка підозрюється в скоєнні цього злочину, встановили, це громадянин України.

Мера Симеїза Кирила Костенка розстріляли з автомата 26 лютого поруч із будівлею селищної ради.

Однією з основних версій вбивства називали професійну діяльність загиблого.