Підозрюваного у вбивстві мера Симеїза шукали у Львові
12:37, 01 жовтня 2013Кримінал
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Обшуки тривали у 9 квартирах
У Львові провели обшуки в дев’яти квартирах у рамках розслідування справи про вбивство мера кримського Сімеїза. Про це повідомив начальник головного управління МВС України у Львівській області Олександр Рудяк.
Подробиць він не навів.
Як пише Радіо Свобода з посиланням на джерела у міліції, особу людини, яка підозрюється в скоєнні цього злочину, встановили, це громадянин України.
Мера Симеїза Кирила Костенка розстріляли з автомата 26 лютого поруч із будівлею селищної ради.
Однією з основних версій вбивства називали професійну діяльність загиблого.
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