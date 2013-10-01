У Житомирі працівники ДАІ провели акцію «Стривай, пішоходе!»

У Житомирі працівники ДАІ подали урок дисципліни пішоходам. Піших учасників дорожнього руху інспектори перепиняли просто на вулицях та переконливо припрошували дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Вдатися до вуличної профілактики дорожньо-транспортного травматизму з вини пішоходів охоронців дорожнього порядку змусила невтішна статистика.

«З початку року з вини пішоходів сталося 47 ДТП, в яких 19 людей загинуло та 30 отримали травми різного ступеню важкості, - повідомив начальник УДАІ УМВС України в Житомирській області Олександр Кравченко. – Основна причина цих ДТП – низька дисципліна пішоходів».

Аби вплинути на ситуацію, охоронці дорожнього порядку і провели акцію «Стривай, пішоходе!», залучивши до неї представників регіональних ЗМІ, щоб якомога більше привернути увагу широкої аудиторії.

Достукатись до самосвідомості піших учасників дорожнього руху ДАІшники намагалися за допомогою демонстрації відеороликів про наслідки нехтування правилами безпеки на дорозі. Ці переконливі кадри пішоходи мали змогу переглянути у спеціально обладнаному мікроавтобусі ДАІ.

Окрім того, ДАІшники нагадували пішоходам основні правила безпеки та роздавали спеціальні пам’ятки, висловлюючи сподівання, що такі заходи стануть у нагоді громадянам та змінять їхнє ставлення до власної безпеки.