ДАІ попереджає водіїв про ускладнення руху на дорогах
Через погіршення погодних умов
Державтоінспекція України попереджає водіїв про ускладнення руху на автошляхах через погіршення погодних умов протягом найближчих трьох діб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за інформацією Гідрометцентру України, 2 жовтня у південній та східній частинах, 3-4 жовтня і в Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях складні погодні умови: сильні дощі (2 жовтня в Криму та на Херсонщині дуже сильні дощі, 3 жовтня в горах Криму, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях дощ з переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву); пориви північно-східного вітру 17-22 м/с. Вночі в Україні, крім півдня, заморозки на поверхні ґрунту 0-7°, місцями в повітрі 0-5°.
У зв’язку з чим ДАІ України закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом. Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху. ”Не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування, з особливою обережністю рухайтеся по мостам та естакадах, відмовтеся від ризикованих маневрувань, а в умовах недостатньої видимості, обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями”, - наголосили в ДАІ.