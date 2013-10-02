У Львові затримали серійного автовикрадача

10:21, 02 жовтня 2013
Кримінал
0 0

Автівки переганяв у Закарпаття

Правоохоронці затримали 27-річного львів’янина, якого підозрюють у викраденні чотирьох автомобілів.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, затриманий ретельно готувався до кожного злочину, мав відповідне обладнання та добре продуману та неодноразово відпрацьовану схему збуту викрадених автомобілів.

В основному викрадач спеціалізувався на автомобілях ВАЗ, хоча не відмовлявся від викрадення іномарок. Це підтверджується тим, що під час слідчих дій працівники карного розшуку виявили ще 2 автомобіля ВАЗ 99 та 93 моделей та автомобіль «Фольксваген Кадді», викрадені цією ж особою у місті Львові у липні та серпні цього року.

Після викрадення на автомобіль навішувались транзитні номерні знаки та його переганяли у Закарпатську область, де і переобладнували для подальшого продажу. Під час обшуку приміщень, в яких зберігались викрадені автомобілі, було виявлено та вилучено кілька комплектів транзитних номерних знаків, авто магнітоли, автомобільні чохли… В подальшому після переобладнання автомобілі продавали на території Закарпатської області.

Зараз затриманий перебуває в СІЗО, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортними засобами), санкція якої передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння подібних злочинів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter