У Львові затримали серійного автовикрадача

Правоохоронці затримали 27-річного львів’янина, якого підозрюють у викраденні чотирьох автомобілів.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, затриманий ретельно готувався до кожного злочину, мав відповідне обладнання та добре продуману та неодноразово відпрацьовану схему збуту викрадених автомобілів.

В основному викрадач спеціалізувався на автомобілях ВАЗ, хоча не відмовлявся від викрадення іномарок. Це підтверджується тим, що під час слідчих дій працівники карного розшуку виявили ще 2 автомобіля ВАЗ 99 та 93 моделей та автомобіль «Фольксваген Кадді», викрадені цією ж особою у місті Львові у липні та серпні цього року.

Після викрадення на автомобіль навішувались транзитні номерні знаки та його переганяли у Закарпатську область, де і переобладнували для подальшого продажу. Під час обшуку приміщень, в яких зберігались викрадені автомобілі, було виявлено та вилучено кілька комплектів транзитних номерних знаків, авто магнітоли, автомобільні чохли… В подальшому після переобладнання автомобілі продавали на території Закарпатської області.

Зараз затриманий перебуває в СІЗО, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортними засобами), санкція якої передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння подібних злочинів.