Повернення міліції на стадіони - це крок назад, – МВС

Міністерство внутрішніх справ України не поділяє позиції Федерації футболу України щодо повернення працівників міліції на трибуни стадіонів, і вважає це кроком назад.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У повідомленні зазначено, що відповідні думки зумовлені, нібито, рішенням Дисциплінарного комітету ФІФА про проведення без глядачів матчу між збірними України та Польщі (11 жовтня 2013 року, м. Харків) та заборону проведення на стадіоні «Арена Львів» матчів за участі української збірної до 2018 року. Це рішення було прийняте у зв'язку з неналежною поведінкою українських уболівальників під час попереднього матчу між збірними України та Сан-Марино (6 вересня 2013 року, м. Львів).

«Однією з вимог УЄФА до України перед проведенням Євро 2012 було чітке розмежування відповідальності приватного та публічного секторів щодо забезпечення громадського порядку під час футбольних матчів, що є загально прийнятою практикою в більшості європейських країн», - наголошують в міліції.

Ця вимога була виконана шляхом прийняття українським парламентом у липні 2011 року Закону України «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів».

Відповідно до цього Закону (стаття 15) організатор футбольного матчу, оператор спортивної споруди та футбольний клуб несуть відповідальність за забезпечення громадського порядку на території спортивної споруди, її трибунах, а органи внутрішніх справ – на території, прилеглій до спортивної споруди, на шляхах евакуації, та в громадських місцях населеного пункту, у якому проводиться матч, якщо іншого не вимагає характер змагання або перебіг подій під час його проведення.

Крім того, відповідно до Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів, затвердженого постановою уряду України від 25 квітня 2012 року № 341, міліція реагує на протиправні дії глядачів безпосередньо на трибунах спортивної споруди та припиняє такі дій за офіційним зверненням організаторів футбольного матчу чи керівника служби безпеки в разі неможливості їх припинення силами служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) та обслуговуючого персоналу.

Завдяки такому розподілу відповідальності міліція має можливість залучати достатню кількість особового складу по всій території населеного пункту проведення матчу, а не концентрувати їх на стадіоні та поблизу нього.

У повідомленні зазначається, що робота за новим законодавством цілком виправдала себе під час Євро-2012 і визнана ефективною європейською спільнотою та самими вболівальниками.

«Відтак, сьогодні немає потреби повертатися до старої моделі забезпечення громадського порядку під час футбольних матчів та перекладати відповідальність на міліцію, що було кілька років тому. Адже сам факт присутності в чаші стадіону правоохоронця у формі може в одних уболівальників створювати дискомфорт, а інших – провокувати на агресію», – йдеться у повідомленні УЗГ.

Водночас необхідним є налагодження роботи служб безпеки спортивних споруд у частині забезпечення контрольно-пропускного режиму, управління потоками вболівальників та контролю їх поведінки, у тому числі шляхом залучення достатньої кількості професійно підготовлених стюардів і застосування системи відеоспостереження. Успішним прикладом такої роботи, як зазначається у повідомленні, є стадіон «Донбас Арена» (Донецьк). «Між службою безпеки цього стадіону та донецькою міліцією налагоджено ефективну співпрацю, що дозволяє попереджувати можливі порушення на трибунах та оперативно реагувати на них.

А завдяки системі абонементів стадіон уже зараз обмежує доступ на свої трибуни вболівальників, які раніше порушували громадський порядку під час футбольних матчів. У свою чергу, працівники міліції проводять профілактичну роботу з правопорушниками за місцем їх проживання, навчання та роботи», – наголошують у МВС.

Нагадаємо, 30 вересня перший віце-президент ФФУ Сергій Стороженко заявив, що Федерація футболу України збирається повернути міліцію на стадіони для охорони правопорядку під час футбольних матчів.