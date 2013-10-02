У міліції заявляють, що депутати пройшли до КМДА

Станом на 10.30 народні депутати пройшли до приміщення мерії, де сьогодні проходить засідання Київради.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві. (УНІАН: раніше народні депутати від опозиції заявили, що міліції не пропускає їх до приміщення КМДА, де зараз відбувається незаконна, на їхню думку, сесія Київради).

«Після того, як вони (депутати) зайшли до адміністрації, активісти намагалися прорвати ланцюг з правоохоронців, зриваючи шоломи з працівників міліції», - заявили в ГУМВС.

Співробітники столичної міліції пояснили громадянам, які намагалися прорвати кордон співробітників ОВС, що вони можуть потрапити до приміщення будівлі через вхід приймальні для громадян, зазначається в повідомленні.

«Незважаючи на неодноразові пояснення та зауваження правоохоронців щодо дотримання громадського порядку, учасники акції продовжили штовханину. З натовпу у бік працівників міліції мітингувальники кинули кілька димових шашок», - заявили у ВЗГ.

За даними міліції, біля державної адміністрації зібрались близько 400 активістів. Мітингувальники продовжують підходити під стіни київської адміністрації.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися встановленого законом порядку проведення мітингів і демонстрацій, не порушувати громадський порядок, не провокувати конфліктних ситуацій і не підбурювати мітингувальників до незаконних дій, а, навпаки, сприяти працівникам міліції в охороні громадського порядку.

При цьому в міліції нагадують, що за скоєння протиправних дій винні особи будуть нести передбачену законодавством кримінальну та адміністративну відповідальність.