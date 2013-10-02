У Сумах з телефонними шахраями борються соцрекламою

Міліція Сумщини спільно із ЗМІ розробили соціальний ролик про телефонні шахрайства. Ролик розробили з метою запобігання цьому виду шахрайства.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Коли до вас телефонують з подібними пропозиціями, знайте – це шахраї. Ні в якому разі не продовжуйте розмову. Намагайтесь опанувати себе, негайно покладіть слухавку, після чого зателефонуйте на лінію «102», яка працює цілодобово, і повідомте міліцію про спробу шахрайства. Будьте обачні і не давайте злочинцям жодного шансу», – наголошує речник міліції Сумщини Ельвіра Біганова.

У повідомленні зазначається, що однією з останніх жертв таких зловмисників став 70-річний житель Сум. Чоловік, повіривши «віртуальному міліціонеру», перерахував на його рахунок понад 4 тис. грн. «Близько 3:00 чоловіка розбудив дзвінок мобільного телефону. «Батьку, я в міліції. Мене хочуть посадити. Допоможи!»,– почулося зі слухавки, і пенсіонеру здалося, що він справді чує голос сина. За мить у трубці пролунав вже інший голос: «Я черговий райвідділу. Ваш син дійсно у нас. Під час бійки покалічив людину. Але ми цю подію поки-що не зареєстрували. І щоб потерпілий не писав заяву, йому треба заплатити. За таких умов ніхто кримінальну справу відкривати не буде. Всього потрібно 15 тис. грн…», – йдеться у повідомленні.

Пенсіонер запропонував «вирішити питання» за 4,2 тисяч гривень. Почувши про згоду, літній чоловік, щойно розвиднилося, вирушив до найближчого терміналу, аби виконати умови домовленості.

Усвідомлення того, що його ошукали, прийшло лише після телефонної розмови з сином. Той навіть і не підозрював, що навколо нього розгортаються такі події. Сьогодні міліція вживає заходів, аби встановити особу і затримати зловмисника.

Правоохоронці в котре попереджають громадян, аби вони не були занадто довірливими.