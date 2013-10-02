МВС прозвітує про результати операції „Мак”

3 жовтня 2013 року, в МВС України (м. Київ, вул. Богомольця, 10) відбудеться брифінг на тему: «Результати операції «Мак-2013» за участі начальника Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Олега Школьного. Початок об 11.00.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

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