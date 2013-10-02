У Генпрокуратурі утворено нові управління

У Генеральній прокуратурі України утворено нові управління.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, відповідні рішення були прийняті сьогодні під час засідання колегії з питань оптимізації структури слідчо-наглядових підрозділів Генеральної прокуратури України.

Зокрема, генпрокурор Віктор Пшонка підкреслив, що реформування кримінальної юстиції та реформа правоохоронних органів вимагають від Генеральної прокуратури прогресивних рішень та кроків, одним з яких, на його думку, є утворення в структурі ГПУ самостійного Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.

«Наразі ми перебуваємо у стадії глибокого реформування і необхідність роботи такого окремого підрозділу продиктована в першу чергу вимогами нового КПК, який визначає обов’язковість процесуального керівництва в усіх без виключення кримінальних провадженнях», - сказав генеральний прокурор.

Колегія Генеральної прокуратури ухвалила рішення про створення такого підрозділу. Наказом генпрокурора на посаду начальника Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ призначено Вадима Лукера, повідомили у пресс-службі.

У зв’язку із цими змінами утворено Головне управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури ГПУ. На посаду начальника зазначеного Головного управління призначено Віктора Дичаковського.

Крім того, реорганізовано Головне слідче управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ та утворено Головне слідче управління Генеральної прокуратури України. На посаду начальника Головного слідчого управління ГПУ призначено Олександра Каліфіцького. Першим заступником начальника Головного слідчого управління призначено Павла Немчинова.

Аналогічна структура слідчо-наглядових підрозділів буде впроваджена на місцевому рівні, зазначили в прес-службі ГПУ.