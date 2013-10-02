Четверо міліціонерів постраждали під час подій біля КМДА

Від протиправних дій окремих учасників акції біля КМДА постраждали чотири правоохоронці, які несли службу по охороні громадського порядку. Стосовно 5 учасників акції було складено адміністративні протоколи за порушення громадського порядку. Про це під час брифінгу у столичному Главку міліції повідомив очільник відомства Валерій Коряк.

Зранку біля стін КМДА зібралися близько 800 громадян. Для охорони правопорядку та забезпечення безперешкодного входу депутатів та акредитованих журналістів до середини адмінбудівлі було виставлено ланцюг з працівників міліції.

Після того як журналісти, народні депутати та депутати Київради пройшли до середини приміщення КМДА, окремі представники опозиційних сил та мітингувальники намагалися прорвати ланцюг з правоохоронців. Деякі громадяни зривали шоломи з працівників міліції та наносили удари прапорами.

Співробітники столичної міліції пояснили народним депутатам та громадянам, що вони можуть потрапити до приміщення будівлі через приймальню громадян. Та, не зважаючи на неодноразові зауваження правоохоронців щодо дотримання громадського порядку, учасники акції продовжували штовхатися та проривати ланцюг співробітників органів внутрішніх справ. Водночас з натовпу в бік працівників міліції мітингувальники почали кидати димові шашки, які правоохоронцям довелося відкидати в сторону.

Від протиправних дій окремих учасників акції постраждали чотири правоохоронці, які несли службу по охороні громадського порядку біля Київської міської держадміністрації. Для надання медичної допомоги їм було викликано карету швидкої допомоги. Одного з військовослужбовців госпіталізовано з забоями колінного суглобу. Ще троє співробітників МОП «Беркут» звернулись за медичною допомогою із отриманими тілесними ушкодженнями: забій голови, перелом кісток носу, перелом пальця кісті руки.

Окрім цього кільком співробітникам міліції було пошкоджено формений одяг та екіпіровку.



Фото: МВС України

За порушення громадського порядку було складено адміністративні протоколи стосовно 5 осіб. Стосовно однієї затриманої правоохоронці на місці склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство), після чого вона була відпущена. Чотирьох правопорушників було запрошено до Шевченківського райуправління міліції для складання адмінпротоколів та надання пояснень. Відносно порушників складено протоколи за статтями 173 та 185 КУпАП (дрібне хуліганство) та (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції).

Після складання протоколів усіх правопорушників було відпущено, адміністративні матеріали будуть направлені до суду.

Керівник столичної міліції наголосив, що наразі вивчаються та аналізуються всі матеріали, в тому числі відеоматеріали. Всі особи, які скоїли правопорушення понесуть відповідальність згідно чинного законодавства.