У Вінниці обирають найкращого конвоїра країни

У Вінниці стартував заключний етап Всеукраїнського конкурсу з визначення найкращого міліціонера конвойної служби міліції.

Як повідомили у СЗГ УМВС України у Вінницькій області, три дні у Вінниці триватиме заключний етап Всеукраїнського конкурсу, де визначать кращого за професією серед працівників конвойної служби міліції.

Правоохоронці продемонструють свої вміння з вогневої, фізичної та службової підготовки. Попереду на них чекають практична стрільба, крос, підтягування, рукопашний бій та тести.

Найдостойніших конвоїрів – переможців обласних та районних конкурсів зі всієї держави в урочистій обстановці з початком вирішальної боротьби привітав начальник обласної міліції Вінниччини генерал Віктор Русин.