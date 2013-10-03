У Мелітополі за хабар затримано податкових інспекторів

У Мелітополі (Запорізька обл.) співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Міністерства доходів і зборів України спільно із співробітниками Генеральної прокуратури України і управління Служби безпеки України затримали співробітників Мелітопольської обласної державної податкової інспекції (ОДПІ) під час отримання хабара у розмірі 300 тис. грн від посадових осіб трьох місцевих товариств з обмеженою відповідальністю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

Згідно з повідомленням, за одержану суму представники ОДПІ мали закрити кримінальні справи стосовно керівників товариств, які підозрювалися в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 7,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Міндоходів заявляло про необхідність проведення активної боротьби з хабарництвом, особливо у державних установах. Зокрема, влітку 2013 року співробітники Міндоходів брали участь у затриманні за хабарництво керівника Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника.