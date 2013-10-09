У Маріуполі затримали 18-річного інтернет-шахрая

У Маріуполі Донецької області затримано 18-річного шахрая, який по всій країні через Інтернет виманював великі суми грошей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, ще на початку літа до Орджонікідзевського райвідділу міліції надійшло повідомлення від жительки Криму про те, що вона стала жертвою інтернет-продавця.

Продавцем виявився безробітний житель Маріуполя, 1995 року народження, на утриманні якого перебували дружина й однорічна дитина.

Зловмисник розмістив на одному із всеукраїнських сайтів з купівлі-продажу товарів і послуг оголошення про продаж мотоцикла, а фотографію товару скачав з Інтернету. Вказана вартість мототранспорту становила 10 тис. грн, однак перед доставкою товару одержувачу необхідно було перерахувати на рахунок продавця передоплату у розмірі половини вартості.

Через певний час на оголошення відгукнулася жителька Криму, яка після бесіди з продавцем по телефону перевела на рахунок шахрая 5 тис. грн. Перевівши в готівку зазначену суму, зловмисник змінив сім-карту і знову помістив оголошення, вказавши новий телефонний номер.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).