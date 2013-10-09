Шахраї продали у центрі Києва три великі магазини

У Києві міліція затримала групу з 4 осіб, які за підробними документами продавали магазини на Хрещатику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі київської міліції, співробітники столичного Управління боротьбі з організованою злочинністю затримали групу з 4 осіб, які за підробними документами на об`єкти нежилої нерухомості скоїли шахрайство на понад 120 млн. грн. Зловмисників затримали під час передачі частини грошей за продаж одного з об`єктів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, скоєне в особливо великих розмірах або групою осіб).

Встановлено, що зловмисники за допомогою підробних документів на об`єкти нерухомості продавали великі магазини у центрі Києва. Три магазини продали, а під час оформлення четвертої операції їх затримала міліція. Всі затримані - жителі Київської області.

Під час обшуків у них були вилучені пакети підробних документів на право власності, купівлі-продажу, на оренду. У слідства є підстави вважати, що таких операцій за підробними документами було більше.