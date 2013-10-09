Українським підприємцям скасовують печатки

Український парламент схвалив законопроект щодо заборони обов'язкового використання печаток підприємцями.

За прийняття цього рішення за основу проголосували 307 депутатів, повідомляє ЛігаБізнесІнформ.

Ідеться про проект змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку відкриття бізнесу.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, виготовлення печатки вимагає часу і грошових витрат.

У той же час, печатку легко підробити, і вона не гарантує безпеки бізнесу, а відмова від передачі печатки новому керівництву створює проблеми в управлінні підприємствами.

На думку авторів законодавчої ініціативи, відмова від використання печатки не створюватиме загрози розповсюдження шахрайства.

Крім цього, пропонується скасувати вимогу щодо стягнення реєстраційного збору за держреєстрацію юридичної та фізичної особи-підприємця.

Також передбачена держреєстрація підприємців шляхом подачі електронних документів без обов'язкового використання електронного цифрового підпису.

При реєстрації можуть бути використані інші способи ідентифікації заявника, наприклад, з використанням QR-коду та інших ІТ-технологій.

ТСН