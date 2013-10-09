Переможцям спартакіади МВС вручили нагороди

У рамках ХХІІ-ї Спартакіади МВС відбулися змагання з міні-футболу серед структурних підрозділів відомства. 9 жовтня були нагороджені переможці чемпіонату.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У турнірі взяло участь 179 учасників у складі 18 команд. Перші матчі групового етапу змагань відбулися 23 вересня. Поєдинки за призові місця – 2 та 3 жовтня.

Нагороди переможцям чемпіонату вручив начальник Департаменту кадрового забезпечення МВС України Михайло Дивак.



Фото: МВС України

Так, «бронзу» у змаганнях з міні-футболу серед структурних підрозділів МВС вибороли працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю. Друге місце у турнірі здобули спортсмени Департаменту внутрішньої безпеки, а призове – перше місце заслужили працівники Робочого апарату Укрбюро Інтерполу.