На Львівщині чоловік облив себе бензином і підпалив біля міської ради

Сьогодні близько 9.10 ранку 50-річний житель Червонограда Львівської області облився бензином і підпалив себе на площі біля Червоноградської міської ради.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, чоловік підійшов до входу в приміщення міської ради, розклав на площі два плакати з написами: „Ні – свавіллю „Свободи”! та „Дякую пані...” (тут вказувалося прізвище жінки-депутата міської ради від ВО ”Свобода”), після чого облив себе бензином і підпалив.

Люди, які стали мимовільними свідками трагедії, кинулися рятувати чоловіка, збили вогонь і викликали швидку допомогу.

Чоловіка госпіталізовано в лікарню з опіками тіла.

На місці події працює слідчо-оперативна група. З‘ясовуються обставини, які штовхнули чоловіка до самоспалення.