У Києві за фактом спалювання прапорів складено адмінпротоколи
13:41, 15 жовтня 2013Кримінал
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Палили і комуністи і „свободівці”
Столична міліція склала адміністративні протоколи стосовно прихильників ВО “Свобода” та КПУ за спалювання прапорів один одного під час масових заходів з нагоди Свята Покрови та 71-ої річниці створення УПА.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.
Як уточнили у міліції, щодо порушників складено адміністративні протоколи за ст. 185 (порушення правил проведення масових заходів). У ВЗГ також зауважили, що правоохоронці одразу припинили обидва правопорушення.
Наразі матеріали передано до суду для прийняття рішення.
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