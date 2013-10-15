На Вінниччині студенти викрадали та розбирали на запчастини автомобілі

У місті Козятині Вінницької області затримано двох студентів, які підозрюються у викраденні та розбиранні на запчастини близько 20 автомобілів.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, оперативники карного розшуку затримали двох зловмисників, один з затриманих – повнолітній. Учні одного з місцевих професійно-технічних училищ вночі знімали запчастини з авто, залишених господарями без належного нагляду. Особливо злодіїв цікавили колеса, фари та автомагнітоли.

Виявилося, що хлопці причетні до угону двох машин марки «Жигулі». Автомобілі зловмисники відігнали у безлюдне місце та познімали з них всі деталі, які можна було продати. На слід злодіїв міліціонери вийшли за допомогою службового собаки, який привів оперативників до квартири, яку орендували хлопці.

Свій вчинок хлопці пояснили тим, що грошей, які дають батьки, ледь вистачає на харчування, а їм захотілося розваг, нового одягу та сучасних телефонів.

Також з’ясувалося, що затримані причетні до ряду аналогічних злочинів на Житомирщині, звідки вони родом. Зокрема, під час літніх канікул студенти викрадали автомобілі у місті Коростені.

Викрадені автозапчастини хлопці ховали у лісопосадках, а потім підшукували покупців.

Слідчим відділом міліції 14 жовтня відкриті кримінальні провадження за ст. 185 КК України (крадіжка) та ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Хлопцям загрожує до 8 років ув’язнення. Наразі правоохоронці перевіряють причетність студентів до аналогічних злочинів.