Автопарк кримської міліції поповнився новими автомобілями. Ключі від 27 автомобілів в урочистій обстановці вручив працівникам Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим перший заступник Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції Віктор Дубовик.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, захід відбувся на плацу кримського Главку міліції, де зібралися почесні гості, керівництво та особовий склад кримської міліції.

Звертаючись до кримських правоохоронців, перший заступник Міністра внутрішніх справ України привітав їх з поповненням автомобільного парку.

"Не секрет, що думка населення про роботу нашого відомства багато в чому залежить від оперативності реагування на скоєні правопорушення та їх своєчасне припинення. Сьогодні мені дуже приємно виконати доручення Міністра внутрішніх справ України і вручити вам ключі від нових службових автомобілів. Я впевнений у тому, що новий автотранспорт, виділений Міністерством внутрішніх справ України, принесе користь як у чіткості організації забезпечення громадського порядку на півострові, так і в поліпшенні умов службової діяльності кримських правоохоронців", - зазначив Віктор Дубовик.

Генерал-лейтенант міліції Віктор Дубовик вручив начальникам служб і підрозділів Головного управління ключі від 25 легкових TOYOTA PRIUS з гібридними силовими установками та 2 автомашин DAEWOO SENS і RENAULT KANGOO. Саме ці автомобілі перебуватимуть у користуванні підрозділів громадської безпеки, кримінального блоку та дозволить кримським правоохоронцям з честю нести службу на благо держави і суспільства, бути більш мобільними.

Нові автомобілі освятив настоятель храму-каплиці Георгія Побідоносця ієрей Олег і благословив кримських міліціонерів на ратну службу на благо народу.



Фото: МВС України

Після завершення урочистостей правоохоронці приступили до виконання службових обов'язків на нових автомобілях.