У Чернігові на хабарі зловили чиновника
21:11, 17 жовтня 2013Кримінал
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Вимагав 50 тис.
У Чернігові затримали на хабарництва керівника підрозділу охоронної археологічної служби. Він вимагав 50 тисяч гривень за те, щоб зменшити вартість робіт археологічного дослідження земельної ділянки, що розташовується в археологічній зоні Ніжина.
Чоловік зловили на гарячому і тепер йому світить покарання за хабарництво з ускладнюючим фактором – відповідальна посада.
Досудове розслідування проводить слідче управління УМВС України в Чернігівській області.
Прокуратура Чернігівської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.
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