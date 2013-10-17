У Чернігові на хабарі зловили чиновника

У Чернігові затримали на хабарництва керівника підрозділу охоронної археологічної служби. Він вимагав 50 тисяч гривень за те, щоб зменшити вартість робіт археологічного дослідження земельної ділянки, що розташовується в археологічній зоні Ніжина.

Чоловік зловили на гарячому і тепер йому світить покарання за хабарництво з ускладнюючим фактором – відповідальна посада.

Досудове розслідування проводить слідче управління УМВС України в Чернігівській області.

Прокуратура Чернігівської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.