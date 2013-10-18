У Херсоні таксиста викрили у серії підпалів автомобілів.

Через втрату власного автомобіля, на якому таксист заробляв на життя, він вирішив помститися іншим автовласникам. За допомогою запальнички він втілив свій задум у життя.

За одну ніч у трьох районах міста Херсона сталося 5 фактів загорянь автомобілів радянських марок. Свідків не було, але камера відеоспостереження зафіксувала чоловіка, який підпалював авто біля багатоповерхівки.

Зловмисника затримали вранці, коли до Комсомольського райвідділу міліції надійшло повідомлення про загоряння чергового автомобіля.

На місці події оперативники виявили пошкоджений вогнем “ВАЗ”. Ретельно оглянувши територію, працівники міліції побачили компанію чоловіків, які розпивали спиртні напої. Один з них був схожий на людину, яку напередодні вночі зафіксувала камера відеоспостереження під час підпалу автівки.

Чоловіка доставили до райвідділу, де лише ввечері він протверезів і розповів про підпал.

Зловмисником виявився таксист. Він повідомив, що тиждень тому начебто спалили його автомобіль. З горя він пиячив кілька днів. А коли вночі повертався додому з чергового застілля, то згадав про свій автомобіль і вирішив зірвати на чомусь злість. Невипадково обрав чужу автівку “Волга”. Діставши запальничку, він підпалив заднє колесо машини.

Наразі працівники міліції перевіряють причетність чоловіка до серії нічних підпалів автомобілів. Таксисту оголошено про підозру. Розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України “Умисне знищення або пошкодження майна”. У разі доведення його провини, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 15 років.