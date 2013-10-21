За відмову продавця приймати платіжні карти передбачено штраф

Відмова продавця приймати від покупця платіжні карти як засіб оплати за товар спричиняє адміністративну відповідальність і накладення штрафу в розмірі 8500 грн, роз`яснили в прес-службі Державної служби з питань регуляторної політики і підприємництва.

Як повідомляється, штраф може бути накладений на підставі норм постанови уряду №727, які набули чинності, у якій наголошується на неприпустимості обмеження вибору споживачем товарів і способів розрахунку за них.

«Розмір штрафу встановлюється на рівні 500 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 грн. Таким чином, споживачі зможуть вимагати у всіх суб`єктів підприємництва, де встановлені касові апарати, приймати до оплати електронні засоби платежу. А в разі відмови – звертатися в органи Державної інспекції з питань захисту прав споживачів», – наголошується в роз`ясненні Держпідприємництва.

Крім того, у відомстві повідомили, що згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, у разі порушення встановлених вимог до забезпечення розрахунків за товари і послуги електронними платіжними засобами органи доходів і зборів також можуть накласти на підприємство торгівлі штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (1700-3400 грн), а при повторному порушенні – від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (8500-17000 грн).

Відповідна постанова уряду була розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі разом з Держпідприємництва.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України передбачив норму, згідно з якою на торговельні підприємства, які відмовили покупцеві в можливості розрахуватися за товар платіжною картою, може бути накладений штраф, на початку жовтня поточного року на виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів».

Згідно із законом, споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час і на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи і обов`язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків. Закон забороняє будь-яким способом обмежувати використання споживачем електронних платіжних засобів, якщо згідно із законодавством продавець зобов`язаний приймати їх до оплати.