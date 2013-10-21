Укрдержреєстр відкрив доступ до держреєстру юридичних осіб

З 19 жовтня користувачі мережі Інтернет отримали доступ майже до всіх відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Укрдержреєстру.

«На сайті Укрдержреєстру можна отримати відомості про засновників, відокремлені підрозділи юридичних осіб та багато іншої інформації, що сприятливо вплине на розвиток ділового середовища України на засадах прозорості та відкритості», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що закритими залишаються лише ті відомості, які охороняються законодавством про захист персональних даних.