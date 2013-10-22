Луганські міліціонери викрили піратський сайт

Працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю в ході проведення негласних слідчих дій викрили 34-річного луганчанина, який організував сайт, що спеціалізувався на розповсюдженні різноманітного піратського контенту: від пісень і фільмів до різноманітного програмного забезпечення.

Про це повідомляє Управління зв’язкові із громадськістю МВС України.

227 тисяч одиниць піратського контенту були доступні для скачування всім бажаючим абсолютно безкоштовно. Власник сайту, що порушував авторські права величезної кількості виконавців, фірм і корпорацій, працював не «за ідею».

Заповзятливий молодий чоловік заробляв на показі рекламних банерів, кліках на посилання сторонніх ресурсів, а також отримував виплати з файлообмінників, з якими співпрацював (саме на файлообмінники луганчанин заливав весь піратський контент, доступний для скачування через посилання на його сайті).

Щоб підвищити рейтинг сайту, збільшити відвідуваність і, відповідно, заробітки, його власник створив відкриту групу «ВКонтакте», а також розміщував рекламу на електронних дошках оголошень.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій співробітниками УДСБЕЗ був задокументований факт незаконного розповсюдження через зазначений сайт програмного забезпечення одній із корпорацій. Діями луганчанина тільки зазначеним фактом корпорації завдано збитків на 30 тис. грн.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 1 статті 176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу (від 3400 до 17 000 грн), виправних робіт або позбавлення волі на строк до 2 років.

Наразі кримінальне провадження знаходиться на стадії судового розгляду.