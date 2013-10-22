Комунальні служби не готові до роботи в зимовий період – ДАІ

Дорожньо-комунальні організації України практично не готові до роботи в зимовий період.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, до таких висновків дійшли експерти ДАІ після проведення з 1 по 20 жовтня осіннього комісійного огляду вулично-дорожньої мережі.

Як зазначили у ДАІ, у комунальних служб відсутня необхідна кількість сучасної снігоприбиральної техніки, а більшість наявної перебуває в непридатному стані.

”Вкрай повільними темпами йде заготівля достатньої кількості протиожеледних матеріалів (піщано-соляних сумішей), а також відсутній необхідний запас паливно-мастильних матеріалів”, - констатували у Державтоінспекції.

У ДАІ викликає також серйозне занепокоєння наявність ямковості на проїжджій частині автодоріг та вулиць, і більшість ям утворилась ще на початку весни. З причини того, що дорожньо-комунальними організаціями впродовж будівельного сезону роботи з ліквідації ямковості виконувались дуже повільними темпами, на сьогодні її загальна площа становить майже 2 млн кв. м.

У ДАІ зазначили, що на усунення недоліків, виявлених під час контрольних перевірок, посадовим особам дорожніх організацій вручено 843 обов`язкових до виконання приписи Державтоінспекції, більшість з яких на сьогодні не виконано.

За результатами узагальнення результатів проведення осіннього комісійного обстеження, з метою належної підготовки вулично-дорожньої мережі до експлуатації в зимовий період, Департамент ДАІ МВС України поінформує Мінінфраструктури та Мінрегіонбуд.