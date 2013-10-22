В Одесі іноземець заволодів автомобілем темношкірого студента

В Одесі міліція затримала громадянина ближнього зарубіжжя, який заволодів автомобілем іноземного темношкірого студента.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю головного управління МВС в Одеській області.

«До міліції звернувся іноземний студент одного з вищих навчальних закладів міста. Хлопець повідомив, що близько опівночі, коли він на своєму автомобілі «Мерседес» підвозив незнайомого чоловіка, на вулиці Сахарова той виштовхнув його з машини й зник на ній у невідомому напрямку», - розповіли співробітники Суворовського районного відділу міліції Одеси.

За даним фактом було почато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).

У результаті проведених слідчо-розшукових заходів уже того ж дня особу зловмисника було встановлено.

За словами заступника начальника Суворовського райвідділу підполковника міліції Андрія Заобурного, 49-річний підозрюваний приїхав в Україну з метою працевлаштування й тимчасово проживав в Одесі. Громадянин зізнався в скоєнні даного правопорушення й вказав, що залишив угнаний автомобіль у дворі своїх знайомих в одному із сіл області. Цього тижня машину вилучено й повернено власнику.

Протиправний вчинок підозрюваний пояснив тим, що хотів покарати темношкірого іноземця на дорогому авто за його самовпевненість.

Розслідування триває.