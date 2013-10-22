В МВС обговорили співпрацю з литовськими колегами

Віталій Захарченко зустрівся з представником МВС Литовської Республіки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час зустрічі Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко та керівник Департаменту розслідування фінансових злочинів МВС Литовської Республіки Кястутис Юцявичюс обговорили основні напрямки роботи обох відомств та визначилися з перспективами на майбутнє.

- Ваш візит в Україну і наша зустріч свідчать про обопільне бажання розвивати співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю, - зазначив Віталій Захарченко.

Під час зустрічі йшлося також про напрямки у роботі правоохоронних відомств обох держав, які вимагають тісної взаємодії: боротьба з кіберзлочинністю, з незаконним обігом наркотиків, зі злочинністю у сфері економіки.

За словами Міністра, українські правоохоронці цінують готовність литовських колег підтримати їх зусилля у поглибленні взаємодії з європейськими партнерами як у двосторонньому так і в багатосторонньому форматі.

- МВС України високо цінує намір Литовської сторони активно співпрацювати. Упевнений, що результат цієї роботи дозволить вивести уже існуюче співробітництво на якісно новий рівень, - наголосив Віталій Захарченко.