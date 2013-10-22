Суд залишив «Анісіма» під вартою

Затриманому у Борисполі кримінальному «авторитетові» обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня у результаті проведеної спецоперації в аеропорту Бориспіль працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали кримінального «авторитета» із Запоріжжя на прізвисько «Анісим». Разом з ним був затриманий і його охоронець.

Затримання, проведене бійцями спецпідрозділу ГУБОЗ «Сокіл», відбувалося у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Після затримання підозрювані були доставлені до Запоріжжя для проведення слідчих дій. За клопотанням слідчого судом стосовно кримінального «авторитета» було обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

На території підприємств, підконтрольних затриманому, проведено ряд обшуків. Вилучено грошові кошти, документацію, зброю, яка відправлена на експертне дослідження.

Міліція активно працює над встановленням інших можливих епізодів злочинної діяльності вказаних осіб.