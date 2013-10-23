Міліцейські генерали поговорять про співпрацю зі ЗМІ

У Національній академії внутрішніх справ розпочався навчальний збір керівників органів внутрішніх справ. Такий захід проводиться на виконання рішення Колегії МВС України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, керівники ОВС будуть підвищувати кваліфікацію та удосконалювати форми і методи управління органами та підрозділами внутрішніх справ у сучасних умовах, обговорювати актуальні питання профілактики надзвичайних подій серед особового складу, а також взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю.

Програма першого дня занять передбачає вхідне тестування, лекцію з комунікативності та риторичної майстерності в управлінській діяльності. Крім того, очільники обласних підрозділів міліції візьмуть участь у круглому столі: «Взаємодія керівників ГУМВС, УМВС з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування», а потім відбудеться лекція-диспут на тему: «Взаємодія органів внутрішніх справ України із засобами масової інформації».