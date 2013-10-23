Рецидивіст з іграшковим пістолетом пограбував магазин

В Ужгороді Закарпатської області правоохоронці затримали запорізького розбійника-рецидивіста, який з іграшковим пістолетом пограбував магазин. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

До міліції надійшло повідомлення, що в одному з магазинів Ужгорода невідомий чоловік, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволодів грошовими коштами.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. «За гарячими слідами» оперативники затримали чоловіка з пістолетом в руках неподалік від місця скоєння злочину. Ним виявився 54-річний непрацюючий, неодноразово судимий одесит, що останнім часом проживав у Запорізькій області. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі й вирішив пошукати зиску на території Закарпатської області.

Зі слів підозрюваного, на злочин він наважився через відсутність грошей. Їх вирішив отримати злочинним шляхом – вчинити напад на магазин. Для більшої переконливості своїх намірів чоловік взяв з собою іграшковий пістолет. Єдине, чого не зміг передбачити зловмисник, це те, що в касі виявиться незначна сума – близько 100 грн.

У підозрюваного вилучили іграшковий пістолет, який став знаряддям злочину, та викрадені 100 гривень.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій).

Затриманого поміщено в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.