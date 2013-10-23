Міліція розшукує зловмисника, який вбив пенсіонерку у Сумах

У Сумах з під’їзду будинку на вулиці Римського-Корсакова каретою швидкої допомоги до реанімаційного відділення Сумської обласної клінічної лікарні була доставлена 73-річна жінка. За висновком лікарів у потерпілої була відкрита черепно-мозкова травма, забійні рани голови.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, потерпіла померла у лікарні.

На місці події правоохоронці виявили сумку потерпілої, в якій були продукти харчування та гроші в сумі 2000 грн.

У вчиненні цього тяжкого злочину правоохоронці підозрюють чоловіка віком близько 45 років, середньої статури, зріст 180 см. Він може бути одягнутий в куртку та штани темного кольору, на голові мати темно-сірий кашкет. Міліціонери вже склали його фоторобот, який розіслали в кожний міськрайвідділ міліції регіону.

За словами начальника Сумського міського відділу міліції Володимира Рапута з метою профілактики правопорушень та недопущення ускладнення оперативної обстановки на вулицях та в інших громадських місцях обласного центру, посилення протидії розбоям, пограбуванням, хуліганствам, незаконним заволодінням автотранспорту, шахрайствам і іншим злочинним проявам, міліція Сум перейшла на посилений варіант несення служби.

Відтепер спокій громадян на вулицях міста щоденно будуть охороняти близько 500 правоохоронців.

Правоохоронці будуть вдячні за будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити цей злочин. Телефони для зв’язку з міліцією м. Суми: (0542) 667-204, 050-307-20-05 або 102. Анонімність гарантується.