У ГПУ підтвердили проведення слідчих дій у Генштабі ЗСУ

У Генеральній прокуратурі підтвердили проведення слідчих дій співробітниками СБУ у Генеральному штабі Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в Києві заступник начальника Слідчого управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генпрокуратури Григорій Рябенко пояснив, що відповідно до закону про державну таємницю, на Службу безпеки України покладено контроль за дотриманням режиму секретності.

“Департамент охорони державної таємниці та ліцензування СБУ проводить перевірку дотримання режиму секретності, зокрема, в Генеральному штабі Збройних сил, і висновки будуть надані керівництву Міністерства оборони”, - сказав Рябенко.

Він уточнив, що за порушення режиму секретності чинне українське законодавство передбачає кримінальну, дисциплінарну та адміністративну відповідальність.

За словами Рябенка, що стосується відкриття кримінального провадження і внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань, то йому не відомо про такий факт. Що ж стосується дисциплінарної відповідальності, то це має вирішувати міністр оборони, а притягненням до адміністративної відповідальності займається СБУ.

На запитання щодо законності отримання п`яти квартир першим заступником начальника Генштабу Ігорем Кабаненком Рябенко відповів, що матеріали з цього приводу, наскільки йому відомо, перебувають на вивченні у міністра оборони, і в разі їхнього надходження до правоохоронних органів буде прийнято відповідне рішення.