Апеляційний суд Львівської області очолив Петро Каблак

23 жовтня, у Львові представили нового голову Апеляційного суду Львівської області. Ним став суддя того ж суду Петро Іванович Каблак, який замінив на цьому посту Валентина Государського, котрий очолював цей суд майже 28 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апеляційного суду Львівської області, суддівському корпусу Петра Каблака представив голова Верховного Суду України Ярослав Романюк. Також були присутні голова Львівської ОДА Віктор Шемчук, голова Львівської облради Петро Колодій, прокурор Львівської області Олег Василенко.

Петра Каблака призначено головою Апеляційного суду Львівської області на 5 років.

22 жовтня Вища рада юстиції, розглянувши подання ради суддів адміністративних судів, прийняла рішення призначити Петра Каблака головою Апеляційного суду Львівської області.

3 жовтня рада суддів загальних судів прийняла рішення рекомендувати призначення Петра Каблака Вищій раді юстиції. Це сталось після того, як Верховна рада України 19 вересня ухвалила постанову про звільнення попереднього голови Валентина Государського у зв’язку з його заявою про відставку у зв’язку з тим, що він досягнув віку 65 років. Государський очолював Львівський обласний суд, який із серпня 2001-го став Апеляційним судом Львівської області, майже 28 років.

Довідка. Петро Каблак народився 12 липня 1960 року у с. Довпотів Калуського району Івано-Франківської області. З 1984 року навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Після закінчення навчання у 1991 році його обрано суддею Галицького районного (тоді Ленінського народного) суду м. Львова на десятирічний термін. Рішенням ВРУ у червні 2001 року його було безстроково обрано суддею апеляційного суду Львівської області. Крім того, Петро Каблак був заступником голови ради суддів області та членом кваліфікаційної комісії суддів Львівського округу.