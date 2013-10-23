Фото проекту «Twinning» виборює приз глядацьких симпатій

Фото прес-служби внутрішніх військ «Дивізійний комісар Мішель Жербер та воїни батальйону «Почесна варта» внутрішніх військ» (літо, 2012, автор майор Богдан Морозовський) номіноване на спеціальну премію «Приз глядацьких симпатій».

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

З нагоди Дня європейської співпраці, що відзначається кожного року 21 вересня, інформаційний центр ENPI проводить конкурс на краще фото проекту, реалізованого за підтримки ЄС.

Цьогорічний фотоконкурс визначить переможців у двох номінаціях. У якості нагороди два проекти-переможці будуть висвітлені у ЗМІ (фоторепортаж агентства Франс Пресс, відеосюжет та тематична стаття в провідних друкованих ЗМІ країни проекту).

У міліції нагадують, що загалом впродовж свого існування інформаційний центр ENPI сприяє висвітленню та поширенню інформації про співпрацю між ЄС і його сусідами в Середземномор'ї та на Сході.

Нагадаємо, що у січні цього року відбулося урочисте закриття проекту Twinning «Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України». Головною метою проекту стало ініціювання реформ у правоохоронних структурах України та обмін досвідом з інституційної розбудови, організації служби з охорони громадського порядку, професійної підготовки, логістики, щоб згодом на основі цього досвіду українські внутрішні війська розробляли власні доктрини.

Загалом в межах проекту Твінінг понад 500 військовослужбовців з’єднань та частин внутрішніх військ, МВС та СБУ по всій країні залучалися до десятків різноманітних заходів (тренінгів, навчань, підготовчих курсів). 120 європейських експертів навчали їх протидії порушенням громадського порядку під час масових заходів, детально розбирали ситуації, які виникали в їхній роботі.

Голосування на визначення кращого фото відбувається у соцмережі Facebook на офіційній сторінці інформаційного центру ENPI та триватиме до 27 жовтня 2013 року. Кожен користувач Facebook може підтримати фото перейшовши за посиланням.