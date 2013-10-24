У Трускавці побили чоловіка, який не розрахувався в барі за коктейлі

У Трускавці троє молодих людей жорстоко побили і пограбували 34-річного жителя Дрогобицького району у такий спосіб „помстившись” за те, що він ніби-то не розрахувався за випиті коктейлі в одному з барів міста Дрогобича.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

«Оперативники Трускавецького міськвідділу міліції встанови, що 16-річна жителька міста Дрогобича, студентка другого курсу одного з професійних ліцеїв, спільно з двома приятелями – 22-річним жителем міста Дрогобича, який працює барменом в одному із закладів міста та 21-річним безробітним жителем міста Дрогобича вирішили „помститися” 34-річному жителю одного із сіл Дрогобицького району, який під час перебування у барі міста Дрогобича, де працює один з нападників, ніби-то не розрахувався за випиті коктейлі», - повідомив начальник Трускавецького міського відділу міліції Іван Малиш.

Компанія молоді, на чолі зі студенткою, перестріла „винуватця” неподалік від одного з розважальних закладів міста Трускавця і почали бити чоловіка. Коли він впав на землю його почала копати ногами по голові та тулубу 16-річна „месниця”, яка потім витягла з кишень жертви гаманець і заволоділа його грошима в сумі 150 доларів США та 150 гривень.

Заволодівши грошима нападники втекли з місця події залишивши постраждалого на вулиці.

У потерпілого медики діагностовали тілесні ушкодження та черепно-мозкову травму.

16-річній студентці та двом її спільникам 22 жовтня 2013 року оголошено підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 2 статті 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою). Дане правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Матеріали кримінального провадження скеровано в суд.