Вчора у Києві затримано підозрюваних у вбивстві жінки-підприємця з Бердичева племінницю вбитої та її спільника, яких раніше було оголошено в розшук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Житомирі повідомив журналістам т.в.о. начальника УМВС Житомирщини Василь Дячук.

За його словами, вчора пізно ввечері оперативники управління карного розшуку та Бердичівського міськвідділу УМВС України у Житомирській області затримали розшукуваних у Києві в орендованій ними квартирі.

”Затримані зізнаються, що вбили потерпілу, однак кажуть, що корисливих мотивів у них не було”,- сказав Дячук.

Але він уточнив, що міліція має докази того, що затримані кажуть неправду. Зокрема, відомо те, що перед убивством затримані купили ніж та готувалися до злочину з корисливих мотивів.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня житомирські правоохоронці розпочали досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства 49-річної жінки, жительки Бердичева. Тіло жінки-підприємця із зв’язаними руками та ножовими пораненнями виявив 13 жовтня близько 12 години на підлозі кухні власного будинку загиблої її 33-річний зять, який у цей час повернувся з роботи. З помешкання убитої зникли значна сума грошей та ювелірні вироби із золота. Загибла займалася підприємницькою діяльністю та зберігала власні заощадження вдома.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

17 жовтня міліція оголосила у розшук 17-річну племінницю вбитої Анастасію Трофимчук та 19-річного Богдана Новерка, речові докази причетності яких до вбивства вилучили правоохоронці під час огляду місця злочину.

Було встановлено, що у день убивства підприємниці в її будинку, окрім господарки, знаходилися племінниця Анастасія та 10-річний онук. Після трагедії дівчина загадково зникла.

